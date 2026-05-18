Σε στρατιωτικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV – Unmanned Surface Vehicle) που εντοπίστηκε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η αποκάλυψη των στοιχείων του πορίσματος, αντί να κλείσει τον κύκλο της συζήτησης, προκαλεί νέες συζητήσεις για το παρασκήνιο των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο.

Το σκάφος, το οποίο έφερε βαρύ οπλισμό και εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών (οι εκτιμήσεις αναφέρουν σχεδόν 300 κιλά), εντοπίστηκε από ντόπιους ψαράδες κοντά σε βραχώδη ακτή στη Βασιλική Λευκάδας. Αφού ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι, παρελήφθη από το Λιμενικό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε άμεσα στη Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών (ΔΥΚ) στην Αττική για εξονυχιστικό έλεγχο.

Τι δείχνει το πόρισμα

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές και αναλύσεις ειδικών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση του μαύρου θαλάσσιου drone παραπέμπουν ευθέως σε ουκρανικό επιθετικό σκάφος. Αυτού του είδους τα USV χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις ουκρανικές δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα για πλήγματα αυτοκτονίας κατά ρωσικών πλοίων, αλλά και για τη συλλογή πληροφοριών.

Τα βασικά ευρήματα που προκαλούν αίσθηση είναι:

Η ενεργή κατάσταση: Το drone εντοπίστηκε με αναμμένη μηχανή ή σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας, γεγονός που δείχνει ότι δεν επρόκειτο για ένα απλό «ξεβρασμένο» κουφάρι, αλλά για ένα όπλο που βρισκόταν σε εξέλιξη αποστολής πριν υποστεί κάποια τεχνική βλάβη ή απώλεια σήματος.

Η τεράστια εμβέλεια: Όπως επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, τα συγκεκριμένα σκάφη έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν αποστάσεις 400, 500 ή και 600 χιλιομέτρων, ελεγχόμενα μέσω δορυφόρου.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι ελληνικές αρχές και οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι το drone να είχε ως στόχο πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» (shadow fleet). Πρόκειται για τάνκερ ρωσικών ή αδιαφανών συμφερόντων που πλέουν στη Μεσόγειο μεταφέροντας παράνομα ρωσικό πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Η υπόθεση αυτή συνδέεται με προηγούμενα χτυπήματα της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών (SBU) στη Μεσόγειο, όπως η επίθεση κατά του τάνκερ «Qendil» στα διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης, δείχνοντας ότι το θέατρο των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί πλέον στην «πίσω αυλή» της Ευρώπης.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της κυβέρνησης, η οποία κάνει λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό» και εστιάζει στην ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, το πόρισμα αφήνει πίσω του βαριές σκιές για το πώς πέρασε απαρατήρητο το ξεκάθαρα επιθετικό drone. Πώς δηλαδή ένα στρατιωτικό σκάφος φορτωμένο με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών μπορεί να διασχίσει το Ιόνιο Πέλαγος και να φτάσει μέχρι τις ακτές της Λευκάδας χωρίς να εντοπιστεί από τα ραντάρ του Πολεμικού Ναυτικού ή του Λιμενικού;

Ερωτήματα προκαλεί και το από πού καθελκύστηκε; Ποια ήταν η αφετηρία του; Ξεκίνησε από κάποιο πλοίο που έπλεε στη Μεσόγειο ή καθοδηγούνταν από απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων; Επίσης άγνωστο παραμένει ποιος είχε τον έλεγχο; Υπήρχε γνώση των ελληνικών αρχών ή των συμμάχων στο ΝΑΤΟ για τη συγκεκριμένη επιχείρηση εντός ή πλησίον των ελληνικών χωρικών υδάτων;

Τι θα γινόταν σε περίπτωση πρόσκρουσης; Το γεγονός ότι ένα πλωτό αντικείμενο φορτωμένο με εκρηκτικά βρέθηκε δίπλα σε τουριστική περιοχή και παραλήφθηκε αρχικά από ανυποψίαστους ψαράδες σηματοδοτεί ξεκάθαρο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών.