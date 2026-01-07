Θλίψη αλλά και πολλά ερωτηματικά προκαλεί στην Εύβοια η υπόθεση της αυτοκτονίας ενός 15χρονου μαθητή που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα, βάζοντας τέλος στη ζωή του το πρωί της Δευτέρας 05/01/2026. Το ανήλικο αγόρι σόκαρε όσους έτυχε να βρεθούν στη γέφυρα λίγο πριν τις 08:00 το πρωί, όταν στάθμευσε το ηλεκτρικό του πατίνι, άφησε δίπλα του το κινητό του τηλέφωνο, σκαρφάλωσε στο κιγκλίδωμα και βούτηξε από την Υψηλή Γέφυρα στα παγωμένα νερά του Ευρίπου, δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Οι ανυποψίαστοι περαστικοί, αδυνατούσαν να συνειδητοποιήσουν αυτό που μόλις είχαν παρακολουθήσει να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Όταν έφτασε η αστυνομία και οι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν ήδη αργά. Μέλη του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας και του Λιμεναρχείου έσπευσαν να αποκλείσουν τον χώρο. Λίγη ώρα αργότερα, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν καθώς εντοπίστηκε η σορός του άτυχου νέου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων του, καθώς και την έρευνα για τις συνθήκες που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Το παράδοξο της υπόθεσης ήταν ότι μέχρι να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων του 15χρονου Λ.Φ., μαθητή Γυμνασίου στην περιοχή, όπως γράφει το eviathema.gr ουδείς αναζήτησε το παιδί ή δήλωσε την εξαφάνισή του στις αρχές.

«Το γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση και προβληματισμό είναι πως, μέχρι τη στιγμή που η Αστυνομία έλυσε τον γρίφο της ταυτότητάς του, δεν φαινόταν να υπάρχει κάποια αναζήτηση από το οικογενειακό του περιβάλλον, γεγονός που έλαβαν υπόψιν οι αρχές στην έρευνά τους για το περιστατικό» αναφέρει στο ρεπορτάζ της η τοπική ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή για το προφίλ του 15χρονου μαθητή, περιγράφεται ως ένας ιδιαίτερα κλειστός χαρακτήρας. Ο έφηβος φέρεται να είχε έφεση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και δαπανούσε πολλές ώρες σερφάροντας στο διαδίκτυο, μια συνήθεια που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να τον επηρέασε ψυχολογικά και να διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του να βουτήξει στο κενό, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.