Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες στα ορεινά του Όρους Μπέλλες, για τον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών Κωνσταντίνο Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της Τρίτης 23/12.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο, αποσπασμένο εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει με το όχημα του αγνοούμενου.

Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό στοιχείο που διαθέτουν οι δυνάμεις αναζήτησης, αν και οι αρχές προειδοποιούν ότι δεν αποκλείεται να μην συνδέεται άμεσα με τον διοικητή, καθώς η περιοχή διασχίζεται συχνά από κυνηγούς και υλοτόμους.

Η επιχείρηση εντοπισμού συνεχίζεται για τρίτη ημέρα, με τις ομάδες να αντιμετωπίζουν δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς η ομίχλη περιορίζει την ορατότητα στις πλαγιές του Μπέλλες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, με εκπαιδευμένους σκύλους, πυροσβέστες και εθελοντές, αστυνομικοί, καθώς και εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με 10 μέλη από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές drone και οχήματα 4×4.

Επιπλέον, ενεργή είναι η συμμετοχή της ομάδας ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής και μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μονοπάτια και δασικές διαβάσεις.

Ο 45χρονος διοικητής έφυγε από το σπίτι του χωρίς να ενημερώσει κανέναν και χωρίς κινητό ή τραπεζικές κάρτες, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό του.

Φορούσε όμως ένα smartwatch, το οποίο οι αρχές εξετάζουν προκειμένου να προσδιορίσουν την τελευταία του θέση ή πιθανές κινήσεις πριν από την εξαφάνιση.

Οι συγγενείς και γείτονες εκφράζουν έντονη ανησυχία, ενώ οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν όλη μέρα και μέχρι να πέσει το σκοτάδι.