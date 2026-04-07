Σε θρίλερ εξελίσσεται η διερεύνηση των αιτιών θανάτου ενός άνδρα, ο οποίος βρέθηκε στα σύνορα Παλλήνης – Παιανίας αργά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4). Η σορός του άνδρα έφερε δεματικά καλωδίων (ταινία tie wrap) γύρω από τον λαιμό του, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα, γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Σήμερα η νεκροτομή για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αυτοχειρία ή όχι

Πρόκειται για Έλληνα, γεννημένο το 1977. Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε από κάποιον περαστικό από το σημείο, στην οδό Λεονταρίου. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, πραγματοποιώντας αυτοψία και συλλέγοντας στοιχεία, που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή που μετέβη στο σημείο, πιθανόν πρόκειται για αυτοχειρία ενώ η αστυνομία συνεχίζει με πυρετώδεις ρυθμούς την έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη (7/4) θα πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, ώστε ο ιατροδικαστής να διαπιστώσει αν πρόκειται για αυτοχειρία ή όχι.