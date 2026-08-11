Σε θρίλερ για «γερά νεύρα» εξελίσσεται η υπόθεση με τον μυστηριώδη θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα της Τρίτης 11 Αυγούστου, μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο.

Το όχημα βρισκόταν στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης και οι πόρτες του ήταν κλειδωμένες, ενώ αυτό που έχει προβληματίσει τις Αρχές είναι ότι ο 38χρονος εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια.

Τον αναζητούσε η σύντροφός του

Κατά τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας, η σύντροφος του 38χρονου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, καθώς είχε φύγει από το σπίτι τους στον Νέο Κόσμο το προηγούμενο βράδυ, γιατί είχε υπηρεσία.

Ωστόσο, ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Υπηρεσία και αυτό προκάλεσε ερωτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ σημειώνεται πως το ζευγάρι δεν είχε διαπληκτισμούς.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι τελευταίες του επαφές και ποιες ήταν οι ακριβείς κινήσεις του από τη στιγμή που εγκατέλειψε το σπίτι του.

Το κινητό του τηλέφωνο ήταν ενεργό

Όσο οι Αρχές τον αναζητούσαν, διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο ήταν ενεργό και εξέπεμπε στίγμα από τον Άγιο Δημήτριο. Έτσι τον εντόπισαν νεκρό μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, του οποίου οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και εκείνος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η Αστυνομία εξετάζει με μεγάλη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ απαντήσεις αναμένονται και από την ιατροδικαστική εξέταση.