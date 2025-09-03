Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες θανάτου ενός 22χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στην Κόρινθο.

Τον νεαρό εντόπισαν αιμόφυρτο συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε δύο τραύματα στον λαιμό — ένα βαθύ στην αριστερή πλευρά και ένα ρηχότερο στη δεξιά — καθώς και επιπόλαιες εκδορές στην κοιλιά. Τα ευρήματα αυτά δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς για αρκετούς ειδικούς το σενάριο της αυτοκτονίας εμφανίζεται αδύναμο.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στο MEGA σημείωσε ότι «τα τραύματα στην κοιλιά μπορεί να είναι τραύματα δισταγμού».

Πρόσθεσε επίσης ότι για να ενισχυθεί η υπόνοια ανθρωποκτονίας, θα πρέπει να εντοπιστούν στοιχεία ακινητοποίησης ή ένδειξη ναρκωτικής ουσίας στον οργανισμό, κάτι που αναμένεται να διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

«Αυτό που μου κάνει εντύπωση», δήλωσε, «είναι γιατί φαίνεται να προσπάθησε να προκαλέσει τραύμα με το αντίθετο χέρι. Το βαθύ τραύμα είναι συνήθως το τελευταίο, ενώ τα πρώτα είναι πιο επιφανειακά και ενδεχομένως διστακτικά».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο 22χρονος εντοπίστηκε σπασμένο το κινητό του τηλέφωνο καθώς και ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας. Η ταινία αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να βρισκόταν στο στόμα του θύματος και να αφαιρέθηκε αργότερα, ή να έπεσε από μόνη της.

Παράλληλα, από το υλικό που έχουν συλλέξει οι Αρχές από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται πως πρώτος εισήλθε στο σπίτι ο 22χρονος και αρκετή ώρα αργότερα μπήκε ο αδερφός του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο αδερφός του ήταν εκείνος που βρήκε πρώτος τον νεαρό σε κρίσιμη κατάσταση και ειδοποίησε τον πατέρα τους.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.