Σοκ στην κοινωνία του Μαλεβιζίου και της Κρήτης γενικότερα, έχει προκαλέσει η αυτοκτονία γνωστού επιχειρηματία, που εντοπίστηκε νεκρός, με ένα όπλο πλάι του, το πρωί της Δευτέρας 22/12. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 79χρονο Κρητικό με έντονη δράση στην Αυτοδιοίκηση, που δραστηριοποιήθηκε για χρόνια στον τομέα των τεχνικών εταιρειών και των ξενοδοχείων.

Ο 79χρονος αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι στην αυλή του σπιτιού του και τον εντόπισε η σύντροφος του, η οποία βρισκόταν μέσα στην οικεία τους και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές λίγο μετά τις 07:00 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας patris, ο 79χρονος, που έχει διατελέσει και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, άφησε σημείωμα στο οποίο εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Σε αυτό αναφέρει ως κύριο λόγο τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο 79χρονος υπήρξε στη διαδρομή του και εκδότης τοπικής εφημερίδας του Ηρακλείου. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.