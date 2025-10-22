Τα νεότερα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού από κατανάλωση αλκοόλ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου έξω από από νυχτερινό κέντρο στην οδό Δεκελέων 18 στο Γκάζι, προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για την τραγική κατάληξη της ανήλικης κοπέλας.

Το σημαντικότερο ερώτημα που προκύπτει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ότι κανείς δεν ενημέρωσε την Αστυνομία για το συμβάν. Ούτε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στο οποίο διακομίσθηκε η ανήλικη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ούτε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου κλήθηκε και μετέφερε την άτυχη κοπέλα χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί υπερπολύτιμος χρόνος για την έρευνα και την συλλογή στοιχείων από τις Αρχές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν περίπου 2 μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ανήλικη με τρία ακόμα άτομα βγήκαν από το νυχτερινό κέντρο όπου διασκέδαζαν. Το 16χρονο κορίτσι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των φίλων της, προχώρησε λίγα μέτρα και στη συνέχεια σωριάστηκε λιπόθυμη στο δρόμο. Επικράτησε αναστάτωση στην παρέα της και αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Όπως κατέθεσαν αργότερα τα άτομα της παρέας του άτυχου κοριτσιού στο νυχτερινό κέντρο έπιναν βότκα.

Ένα ασθενοφόρο που έφθασε σε επτά λεπτά στο σημείο παρέλαβε και μετέφερε την κοπέλα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με τους διασώστες να της κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε όλη τη διαδρομή. Οι γιατροί όμως του νοσοκομείου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έκαναν δεν μπόρεσαν να να τη σώσουν, οπότε και πιστοποίησαν τον θάνατο της.

Κανείς δεν ειδοποίησε την αστυνομία

Ωστόσο όπως προκύπτει από δημοσιογραφικές πληροφορίες χάθηκε πολύτιμος χρόνος που θα βοηθούσε στη συλλογή πολύτιμων στοιχείων αφού ούτε το ΕΚΑΒ, ούτε το νοσοκομείο, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία δεν τους ενημέρωσαν, όταν παρέλαβαν το 16χρονο κορίτσι σε αυτήν την κατάσταση.

Αντίθετα, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από τον πατέρα του κοριτσιού όταν τους προσκόμισε την αναγγελία θανάτου, λίγες ώρες αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Μετά από αυτό κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Τρία ακόμη λιποθυμικά επεισόδια στον ίδιο δρόμο την ίδια νύχτα

Το εξωφρενικό όμως είναι, ότι την ίδια βραδιά το ΕΚΑΒ δέχθηκε άλλες τρεις κλήσεις για ισάριθμα περιστατικά μέθης και λιποθυμίας στην ίδια οδό, που αφορούσαν τρία ενήλικα άτομα, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα, με συμπτώματα βαριάς μέθης, ωστόσο βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση από την κωματώδη κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ανήλικο κορίτσι. Όλοι τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο, οι διασώστες δεν γνωρίζουν να πουν εάν όλοι διασκέδαζαν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο. Επίσης ούτε γι’ αυτά τα τρία περιστατικά, ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές.

Εν τω μεταξύ μια πηγή από το ΕΚΑΒ ανέφερε στο iatropedia.gr ότι στη 1:50, ξημερώματα Κυριακής, έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ για ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18 στο Γκάζι. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, μέσα σε 7 λεπτά. Ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε αναπνοή και σφυγμό. Ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τον Ευαγγελισμό. Δυστυχώς, όμως, τελικά το κορίτσι δεν τα κατάφερε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο iatropedia.gr δήλωσε τα εξής: «Οι διασώστες του ΕΚΑΒ την βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club. Δεν γνωρίζουν σίγουρα αν βγήκε έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ ή μεταφέρθηκε εκεί από αλλού. Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», πάντως διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στις 2.32. Ήταν απνοϊκή και άσφυγμη (σ.σ. χωρίς αναπνοή και σφυγμό). Έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, η οποία απέβη άκαρπη. Είναι πιθανή η χρήση ουσιών, πέραν του αλκοόλ, και γι’ αυτό θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις».

Στην 16χρονη έγινε νεκροψία – νεκροτομή ενώ υποβλήθηκε και σε τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε ενδεχόμενο να έχει κάνει χρήση κάποιων ουσιών ή ο θάνατος της οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Τα αποτελέσματα, αναμένεται να ρίξουν άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη τη 16χρονη κοπέλα.

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, την διερεύνηση του τραγικού περιστατικού έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων που ήδη έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Συγκεκριμένα το πρωί της Δευτέρας (20/10) αστυνομικοί μετέβησαν στο εν λόγω νυχτερινό κέντρο παρουσία εισαγγελέα και προχώρησαν στην κατάσχεση των φιαλών των ποτών που βρήκαν, αλλά και του καταγραφικού από τις κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού.

Το άτυχο κορίτσι κηδεύτηκε σήμερα (22/10) το μεσημέρι.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος