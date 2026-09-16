Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό μιας 64χρονης υπηκόου Ρουμανίας, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το πρωί της προηγούμενης ημέρας στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά Ζακύνθου.

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν μόνη της στο νησί και διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής, δεν έχει δώσει έκτοτε σημεία ζωής, με τις αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό της.

Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχειρεί και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ζητηθεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να διαθέσει drones για την εναέρια έρευνα της περιοχής.

Την εξαφάνιση της 64χρονης γνωστοποίησαν στις αρχές εκπρόσωποι του ξενοδοχείου όπου διέμενε, οι οποίοι απευθύνθηκαν το πρωί της ίδιας ημέρας στο Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστεί η γυναίκα και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της.