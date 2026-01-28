Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία νωρίς το πρωί της Τετάρτης βρέφος από την περιοχή της Καλλιθέας.

Προηγουμένως, σήμανε συναγερμός σε ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. όταν λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, ενημερώθηκαν ότι σε κτηνιατρείο στην Καλλιθέα μεταφέρθηκε ένα βρέφος, επτά μόλις ημερών, χωρίς αισθήσεις.

Το κοριτσάκι οδήγησαν εκεί ο πατέρας και η θεία του, ζητώντας βοήθεια, ενώ μέσα σε ελάχιστο χρόνο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι συγγενείς του μωρού είναι υπήκοοι Ρουμανίας, οι οποίοι θα καταθέσουν στους αστυνομικούς τι ακριβώς έχει συμβεί, ενώ αστυνομικοί έχουν πάει τόσο στο κτηνιατρείο όσο και στο νοσοκομείο, για να πάρουν καταθέσεις.

Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών επί 40 περίπου λεπτά να το επαναφέρουν, διαπιστώθηκε τελικά ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κοριτσάκι είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδερφάκι.