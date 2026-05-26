Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι λιμενικές και στρατιωτικές αρχές στην Κρήτη, μετά τον τυχαίο εντοπισμό μιας θαλάσσιας νάρκης, ανατολικής προέλευσης, σε βραχώδη ακτή του νησιού.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης εξόρμησης για ψάρεμα. Μια παρέα ερασιτεχνών ψαράδων που έπλεε με το σκάφος της στην θαλάσσια περιοχή της ανατολικής Κρήτης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα στο Λασίθι, -όπως γράφει το ekriti.gr– αποφάσισε να προσεγγίσει μια κοντινή βραχονησίδα. Αντί για την ψαριά της ημέρας, όμως, οι επιβαίνοντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα επικίνδυνο πολεμικό εύρημα: μια μεγάλη αδέσποτη νάρκη, σφηνωμένη ανάμεσα στα βράχια, η οποία είχε ξεβραστεί από τα κύματα. Οι ψαράδες, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, απομακρύνθηκαν αμέσως από το σημείο και ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο.

Ουκρανική νάρκη από τη Μαύρη Θάλασσα

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη, με αναφορές από το Λιμενικό προς τους πολίτες που τη βρήκαν, ότι πρόκειται για ουκρανικής προέλευσης πολεμοφόδιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, φέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε νάρκες που ποντίστηκαν στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το βασικό ζητούμενο για τις Αρχές είναι η προέλευση και η διαδρομή του αντικειμένου. Αν δηλαδή, πρόκειται για παλαιό πολεμικό απόθεμα, που ξεβράστηκε και εντοπίστηκε τυχαία, ή αν συνδέεται με πιο πρόσφατες μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως έγινε με το drone στην Λευκάδα.

Επιχείρηση ελεγχόμενης έκρηξης

Η περιοχή γύρω από τη βραχονησίδα έχει αποκλειστεί πλήρως από σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για την απαγόρευση προσέγγισης οποιουδήποτε παραπλέοντος σκάφους σε ακτίνα ασφαλείας.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί εντός των επόμενων ωρών ειδικό κλιμάκιο της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ). Οι «βατράχοι» του Πολεμικού Ναυτικού θα αξιολογήσουν την κατάσταση της νάρκης και θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωσή της με τη μέθοδο της ελεγχόμενης έκρηξης, καθώς η μεταφορά της κρίνεται αδύνατη και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο, παρόμοια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου, προκαλώντας και τότε ανάλογο συναγερμό.