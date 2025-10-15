Σε έντονη κινητοποίηση βρέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Τετάρτης (15/10) μετά την ειδοποίηση πως εντοπίστηκε σορός άνδρα σε ξενοδοχείο στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το θύμα με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε πυροβολήθηκε εκτός του ξενοδοχείου, μπήκε μέσα έχοντας τις αισθήσεις του για να προφυλαχθεί, όπου και κατέληξε.

Στις 20:15, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για νεκρό άνδρα και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αποκλείοντας τον χώρο, ενώ την ίδια ώρα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, λαμβάνοντας μαρτυρίες από ενοίκους και εργαζομένους του ξενοδοχείου και αναζητώντας υλικό από κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ή οι δράστες είναι αλλοδαποί.