Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ο μυστηριώδης θάνατος μιας 80χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος έχει συλληφθεί, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εξηγήσει τι συνέβη, καθώς πάσχει από άνοια.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), όταν η κόρη του ηλικιωμένου ζευγαριού φέρεται να εντόπισε τους γονείς της, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι βρήκαν την 80χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, με τραύματα στο κεφάλι.

Τραυματισμένος στο κεφάλι και στα χέρια εντοπίστηκε και ο σύζυγός της.

Ο 90χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία που θα φωτίσουν όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να έχει προηγηθεί παραβίαση του χώρου.

Καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας είναι να διαπιστωθεί τόσο ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκαν τα θανατηφόρα τραύματα της 80χρονης όσο και η προέλευση των τραυμάτων του συζύγου της.

Πηγή: thestival.gr