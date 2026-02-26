Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εντοπίστηκε βαλίτσα που μέσα βρίσκονταν τυλιγμένα ανθρώπινα μέλη.

Μακάβριο εύρημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πευκοχωρίου, κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 18.30 το απόγευμα, προκειμένου να ενημερώσει για ένα μακάβριο θέαμα.

Κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη – πιθανότατα μέσα σε σακούλες, κατά τις πρώτες πληροφορίες- οι οποίες ακόμη εξετάζονται. Τα μέλη μάλιστα φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Σπεύδει Ιατροδικαστής στο σημείο

Αυτή την ώρα, σπεύδει στο σημείο Ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει μέχρι στιγμής το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής.