Αναστάτωση προκλήθηκε στην Χαλκιδική, αφού βρέθηκαν οστά σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή της Σιθωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές του Μαρτίου, η Αστυνομία ενημερώθηκε πως στον βυθό της λίμνης ξενοδοχείου, εντοπίστηκε κρανίο και δίπλα σε αυτό, οστά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο εντοπισμός τους έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης.

Εκτιμάται από τις Αρχές, ότι το μακάβριο εύρημα μπορεί να βρίσκεται στο σημείο για πολλά χρόνια, καθώς η λίμνη δεν είχε καθαριστεί στο παρελθόν. Το κρανίο και τα οστά έχουν σταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιεί το Α.Τ. Αγίου Νικολάου Σιθωνίας.

