Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης (20/05) καθώς εντοπίστηκαν οστά σε δάσος της Δυτικής Αχαΐας.

Σε ερημική περιοχή, στο δάσος της Στροφυλιάς, εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια εργασιών αντιπυρικής προστασίας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με οστά ανθρώπινου σώματος.

Αμέσως, οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά πρόκειται να μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου, στο οποίο ανήκουν, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του.

Οι έρευνες των Αρχών βρέθηκαν σε πλήρη εξέλιξη.

