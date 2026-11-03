Άφαντος παραμένει ο δράστης που έκλεψε Ι.Χ. έξω από το Α.Τ. Γλυφάδας, κάτω από την μύτη των αστυνομικών και στην προσπάθειά του να διαφύγει τραυμάτισε την σκοπό του τμήματος. Όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής παραπέμπουν σε σκηνές από … ταινία δράσης, καθώς έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, άγνωστος άνδρας κατάφερε να κλέψει όχημα που είχε κατασχεθεί λίγες ώρες νωρίτερα, παρασύροντας και τραυματίζοντας κατά τη διαφυγή του μία αστυνομικό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Κυριακής (1 Νοεμβρίου), όταν περιπολικό εντόπισε στη Γλυφάδα ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, μάρκας Renault. Από τον έλεγχο των πινακίδων διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί επίσημα ως κλεμμένο στις 15 Μαΐου από την περιοχή του Κολωνού.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν γερανό, ο οποίος ρυμούλκησε και μετέφερε το αυτοκίνητο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, προκειμένου να φυλαχθεί και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λίγο αργότερα όμως σημειώθηκε ένα απρόσμενο περιστατικό. Άγνωστος άνδρας, ο οποίος φαίνεται πως γνώριζε τόσο το σημείο όπου είχε μεταφερθεί το όχημα όσο και ότι διέθετε το κλειδί του, προσέγγισε το σημείο, ξεκλείδωσε κανονικά το αυτοκίνητο και επιχείρησε να το πάρει και να διαφύγει.

Η κίνησή του έγινε αντιληπτή την τελευταία στιγμή από τη γυναίκα αστυνομικό που εκτελούσε χρέη σκοπού στο τμήμα. Όταν εκείνη προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, ο δράστης πάτησε γκάζι, την παρέσυρε με το όχημα και εξαφανίστηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Η αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τα τραύματά της ευτυχώς να χαρακτηρίζονται ελαφρά και την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Έκτοτε, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη, καθώς και για τον εκ νέου εντοπισμό του αυτοκινήτου. Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το πώς ο δράστης γνώριζε για τη μεταφορά του οχήματος στο συγκεκριμένο τμήμα, πώς βρέθηκε με τα κλειδιά του οχήματος στα χέρια και ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής του στην αρχική κλοπή του Μαΐου από τον Κολωνό.