Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Aρχές της Λήμνου και την Πολεμική Αεροπορία, όταν το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse» ζήτησε επείγουσα ιατρική βοήθεια.

72χρονος επιβάτης υπέστη καρδιακό επεισόδιο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο καπετάνιος του πλοίου, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Κωνσταντινούπολη, ενημέρωσε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πως ένας 72χρονος αλλοδαπός επιβάτης υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Το πλοίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μύρινας.

Άμεσα, σκάφος του Λιμενικού Σώματος Μύρινας έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει συνδρομή, ενώ η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την κινητοποίηση εναέριου μέσου.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε και προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο. Με μια επιχείρηση ακριβείας πάνω από το κατάστρωμα του «Silver Muse», το πλήρωμα του ελικοπτέρου παρέλαβε τον 72χρονο ασθενή.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διεκόμισε στο Νοσοκομείο Λήμνου.

Πηγή: Limnoslive