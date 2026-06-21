Αντιμέτωπο με ένα μακάβριο εύρημα ήρθε το μεσημέρι του Σαββάτου ένα ζευγάρι Γερμανών τουριστών στη Λήμνο, την ώρα που έκανε υποβρύχιο κολύμπι.

Το ζευγάρι απολάμβανε το μπάνιο του με μάσκες στην περιοχή ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Φαναράκι, όταν ξαφνικά εντόπισε στον βυθό, κοντά σε μια βραχώδη τοποθεσία, ένα ανθρώπινο κρανίο και ένα οστό κάτω άκρου. Οι τουρίστες βγήκαν αμέσως από τη θάλασσα και ειδοποίησαν τον Λιμενικό Σταθμό Μούδρου.

Κινητοποίηση και έρευνες στον βυθό

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου μαζί με ιδιώτη δύτη για να «χτενίσουν» την περιοχή. Ο δύτης πραγματοποίησε εξονυχιστική έρευνα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη για τον εντοπισμό τυχόν άλλων ευρημάτων, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι περαιτέρω.

Τα οστά περισυνελλέγησαν από τους λιμενικούς και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Λήμνου, όπου και φυλάσσονται προσωρινά στον νεκροθάλαμο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτότητα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα ευρήματα δεν είναι πρόσφατα, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέμεναν στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα στις επόμενες ημέρες, τα οστά αναμένεται να αποσταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Εκεί θα υποβληθούν σε εξειδικευμένες ανθρωπολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στην ταυτότητα του ατόμου.

Πηγή: Limnoslive.gr