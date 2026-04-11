Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, η είδηση ανεύρεσης πτώματος μέσα σε ρέμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 64χρονο νεκρό άνδρα, του οποίου η σορός εντοπίστηκε από τις Αρχές, καλά κρυμμένη ανάμεσα σε καλαμιές στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Σημειώνεται επίσης ότι τα ρούχα του άτυχου άνδρα ήταν ξεκουμπωμένα και ότι φέρει ένα τραύμα στο κεφάλι.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ανέσυρε τη σορό του από το ρέμα, όμως θα παραμείνει στο σημείο, ώστε να εξεταστεί επιτόπου. Το ελληνικό FBI αναμένεται να αναλάβει την υπόθεση, καθώς οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έχει κληθεί και ιατροδικαστής προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 64χρονος έχασε τη ζωή του.

