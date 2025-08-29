Συναγερμός έχει σημάνει σε διασωστικές ομάδες και λιμενικό από την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, με καταγωγή από τη Σερβία, πήγε για κολύμπι σήμερα το απόγευμα με δύο ακόμη άτομα στη θάλασσα της Αγίας Τριάδας, όμως ενώ οι φίλοι της βρήκαν από το νερό κατά τις 18:30 το απόγευμα, η ίδια δεν επέστρεψε ποτέ στην ακτή.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για να εντοπιστούν τα ίχνη της.

Στις έρευνες συμμετέχει το Λιμενικό Σώμα και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με το σκάφος «Όντιν» και τετραμελές πλήρωμα.

Πηγή: ThessPost.gr