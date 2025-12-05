Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης με την είδηση του θανάτου ενός ζευγαριού.

Μία 55χρονη γυναίκα και ο 58χρονος σύζυγος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, επί της οδού Άρδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε πεθάνει από την Δευτέρα και κανένας δεν το είχε αντιληφθεί.

Οι συγγενείς τους, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ημέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα και δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση, ενημέρωσαν την αστυνομία.

Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, την οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για παροχή ρεύματος. Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο άνθρωποι να πέθαναν στον ύπνο τους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

