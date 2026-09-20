Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηγουμενίτσα, μετά τον εντοπισμό πτώματος στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της πόλης, το βράδυ της Κυριακής (20/9).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thespro.gr, η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα.

Όπως έγινε γνωστό, κοντά στην περιοχή βρέθηκε και τραυματισμένος άνδρας.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.