Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα σκοτεινό θρίλερ στην Κρήτη γύρω από την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας, καθώς οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να ανοίξουν εκ νέου τον φάκελο της υπόθεσης, εξετάζοντας πλέον σοβαρά όλα τα ενδεχόμενα.

Η 45χρονη γυναίκα εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου και ο αδερφός της ειδοποίησε τις αρχές 8 ημέρες μετά, όταν την αναζήτησε μόλις πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου είχε μπει για νοσηλεία.

«Έλα να σου δώσω σήμερα τα χρήματα σου γιατί μετά θα αργήσεις να τα πάρεις…» είπε η 44χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στον τελευταίο ανθρώπου που είδε, πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της στις 30 Μαΐου 2026 στο Βαρύπετρο των Χανίων.

Η 44χρονη Χανιώτισσα είχε πάει την ίδια μέρα στους γονείς της, προκειμένου να τους δει και να κλείσει κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες της. Από εκείνη την ημέρα δεν την έχει κανείς, με τις αρχές να παραμένουν στο κενό καθώς δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι πολλά και οι γρίφοι ακόμη περισσότερο. Τι συνέβη και το κινητό της έπαψε ξαφνικά να εκπέμπει σήμα; Γιατί κάλεσε τον εργάτη και του είπε να πάει για να πάρει τα λεφτά του άρον άρον; Που πήγε μετά από το πατρικό της;

Τα γεγονότα πριν την εξαφάνιση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του zarpanews, το ημερολόγιο δείχνει 30 Μαΐου και η Σταυρούλα είναι στο σπίτι των γονιών της στον Βαρύπετρο Χανίων. Η ίδια, λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση της κάλεσε έναν εργάτη που της είχε κάνει κάποιες εργασίες και του είπε ότι θα είναι εκεί μέχρι της 17:30 αλλά μετά από λίγο του είπε να πάει πιο γρήγορα γιατί θα φύγει. Ο άνθρωπος της εξήγησε πως δεν έιχε αυτοκίνητο διαθέσιμο και την προέτρεψε να το αφήσουν για μία άλλη φορά. Εκείνη όμως επέμενε και του είπε: «Θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά».

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου όταν ο αδερφός της Σταυρούλας την αναζήτησε και δεν την βρήκε. «Ήμουν στο νοσοκομείο για ένα θέμα υγείας που είχα και νοσηλεύτηκα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο δεν έβρισκα την αδερφή μου και ειδοποίησα της αρχές» είπε ο ίδιος. «Το τηλέφωνο είναι κλειστό και μάλιστα στο Viber γράφει τελευταία εμφάνιση 30 Μαΐου στα Χανιά», προσέθεσε ο αδερφός της.

Η 44χρονη φέρεται να επικοινώνησε και με έναν ακόμη άνθρωπο που του ζήτησε αυγά. «Θέλω πέντε αυγά», του είχε πει, με εκείνον να της τα πηγαίνει τελικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα από την περιοχή φέρεται να την είδε αργότερα να κρατά τα αυγά μέσα στην τσάντα της. Παράλληλα, άλλη κάτοικος ανέφερε πως την είδε γύρω στις 17:30 να περιμένει στη στάση το λεωφορείο.

Από την ώρα που έφτασε στην στάση του λεωφορείου και μετά όμως κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει με την τύχη της Σταυρούλας Λεβεντάκη με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να είναι σε πλήρη εξέλιξη.