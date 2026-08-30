Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από έλεγχο σε βαλίτσα που βρισκόταν σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ελέγχου της βαλίτσας εντόπισαν ένα νεκρό βρέφος τοποθετημένο μέσα σε δοχείο, σε κατάσταση ψύξης.

Η φρικιαστική αυτή υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοικοι αρνούνταν να αποχωρήσουν από το ακίνητο, δεν κατέβαλλαν το συμφωνηθέν αντίτιμο και έκαναν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η παρέμβαση της Αστυνομίας υπήρξε άμεση όταν ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε για τη χρήση ναρκωτικών αλλά και για τα χρωστούμενα, κι έτσι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο διαμέρισμα.

Εκεί εντόπισαν έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τα παιδιά τους, (δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών και την 15 ετών κόρη), καθώς και έναν 26χρονο υπήκοο Αφγανιστάν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή των ανδρών στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγξουν εκ νέου τον χώρο και να παραλάβουν τα υπόλοιπα άτομα.

Μόλις επέστρεψαν στο διαμέρισμα, η Γερμανίδα μαζί με την 15χρονη φέρονται να ετοιμάζονταν να φύγουν, έχοντας μαζί τους βαλίτσες. Κατά τον έλεγχο λοιπόν αυτών των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα, καθώς μέσα σε μία από τις βαλίτσες εντοπίστηκε η σορός του βρέφους.

Σε σχετικές ερωτήσεις που της έγιναν, υποστήριξε ότι το βρέφος ήταν δικό της και ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από αρκετό καιρό.

Την ίδια ώρα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος διανύει περίοδο εγκυμοσύνης, με πατέρα του παιδιού να φέρεται ο άνδρας αφγανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ναρκωτικές ουσίες.

Τελικά οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή όλων των παρευρισκόμενων στο διαμέρισμα, ενώ κατάθεση κλήθηκε να δώσει και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τους ισχυρισμούς όλων των εμπλεκομένων, καθώς και τις ακριβείς συνθήκες διαμονής των ανήλικων παιδιών στο διαμέρισμα.

Επίσης έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.