Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στην Παιανία, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα μέσα σε χαντάκι, στην άκρη του δρόμου, σε μικρή απόσταση από χώρο, όπου βρίσκεται παιδότοπος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε δεματικά καλωδίων (ταινία tie wrap) γύρω από τον λαιμό του, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα, γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο μετά την ειδοποίηση, πραγματοποιώντας αυτοψία και συλλέγοντας στοιχεία, που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο άνδρας σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι γύρω στα 50 και εντοπίστηκε από κάποιον περαστικό από το σημείο, στην οδό Λεονταρίου.

Το μυστήριο περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς πάνω στο θύμα δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο ταυτότητας ή άλλο προσωπικό έγγραφο, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την άμεση αναγνώρισή του στο σημείο. Ταυτόχρονα, οι ενδελεχείς έρευνες στην ευρύτερη περιοχή δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς δεν βρέθηκε κάποιο όχημα, που να μπορεί να συνδεθεί με τον άτυχο άνδρα.

Η έλλειψη στοιχείων αλλά και μεταφορικού μέσου, οδηγεί τους έμπειρους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, να εξετάζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο η σορός να μεταφέρθηκε και να εγκαταλείφθηκε στο συγκεκριμένο σημείο από τρίτους. Ωστόσο, σε αυτή την πρώιμη φάση της έρευνας, όλες οι εκδοχές παραμένουν ανοιχτές για τις Αρχές.

Ήδη, οι αστυνομικοί ελέγχουν εξονυχιστικά τις λίστες με τις δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων 24 ωρών, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητώντας ύποπτες κινήσεις. Το καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης, αναμένεται να προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα διαφωτίσει τόσο τον ακριβή χρόνο όσο και την αιτία θανάτου του 50χρονου.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ταυτόχρονα διενεργείται προανάκριση.