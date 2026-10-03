Ένα απίστευτο θρίλερ βίωσε μία γυναίκα στην περιοχή της Τρίπολης την Πέμπτη (1/10). Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη προσπάθεια τηλεφωνικής απάτης, μετατράπηκε σε μια πρωτοφανή υπόθεση αρπαγής, με το θύμα να καταλήγει παρά τη θέλησή του στην Αττική.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν εξονυχιστικά την υπόθεση, προσπαθώντας να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτής της περίεργης ιστορίας.

Το αρχικό τηλεφώνημα και το πρόσχημα του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Arcadia Portal, η περιπέτεια της γυναίκας, η οποία διατηρεί εξοχικό σε περιοχή του Δήμου Τρίπολης, ξεκίνησε όταν δέχτηκε κλήση από αγνώστους. Οι επιτήδειοι χρησιμοποίησαν το γνωστό τέχνασμα του «τροχαίου», υποστηρίζοντας ότι ένα στενό συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε σοβαρό ατύχημα. Η γυναίκα αντιλήφθηκε άμεσα τον δόλο, δεν έπεσε στην παγίδα και έκλεισε το τηλέφωνο.

Το κόλπο με τους «αστυνομικούς» και η παγίδευση

Οι δράστες, ωστόσο, δεν πτοήθηκαν και άλλαξαν άμεσα στρατηγική. Επικοινώνησαν ξανά μαζί της, παριστάνοντας αυτή τη φορά τους αστυνομικούς. Προκειμένου να κερδίσουν την απόλυτη εμπιστοσύνη της, της ζήτησαν να συνδράμει στις έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των απατεώνων που μόλις της είχαν τηλεφωνήσει.

Για να γίνει αυτό, την ενημέρωσαν πως θα έστελναν ένα μισθωμένο όχημα στον χώρο της για να την παραλάβει και να την οδηγήσει με ασφάλεια στο τοπικό τμήμα για να δώσει κατάθεση. Το θύμα πείστηκε, επιβιβάστηκε στο όχημα που κατέφθασε, αλλά αντί για την τοπική αστυνομική διεύθυνση, ξεκίνησε ένα ταξίδι χωρίς τη συναίνεσή της προς την Αττική, με τους δράστες να μετατρέπονται πλέον σε απαγωγείς.

Η σωτήρια κλήση στον γιο της και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Το τέλος σε αυτή την εφιαλτική διαδρομή δόθηκε χάρη στην ψυχραιμία που κατάφερε να δείξει η γυναίκα. Κάποια στιγμή κατάφερε να επικοινωνήσει κρυφά με τον γιο της, εξηγώντας του τι είχε συμβεί.

Εκείνος σήμανε αμέσως συναγερμό στην Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε ταχύτατα, καταφέρνοντας τελικά να εντοπίσει τη γυναίκα σε περιοχή της Αττικής.

Προς το παρόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το θύμα παραμένει σε κατάσταση σοκ και δεν έχει καταφέρει να περιγράψει με λεπτομέρειες τα όσα βίωσε μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.