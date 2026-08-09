Θρίλερ με τον θάνατο ενός άνδρα ηλικίας 66 ετών εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή Ίβηρα του δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ο άνδρας είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας.

Πριν από μόλις μερικά εικοσιτετράωρα ταξίδεψε στην Ελλάδα και στο χωριό του, για το καλοκαίρι, όπου σήμερα περίπου στις 19.30 εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πριν από μερικές ώρες φέρεται να υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ιατροδικαστής, ενώ οι αρχές έχουν «κυκλώσει» το σενάριο της δολοφονίας, ωστόσο τα πάντα είναι ανοιχτά.