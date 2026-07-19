Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της οικογένειας που χάθηκε στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού, μετά από ανατροπή τζετ σκι, καθώς οι ελληνικές Αρχές εντόπισαν δύο επιπλέον σορούς στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Η πρώτη σορός, που ανήκει σε ανήλικο κορίτσι, εντοπίστηκε στη θαλάσσια ζώνη της Καρδάμαινας στην Κω. Λίγο αργότερα, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα κοντά στο λιμάνι της Τήλου. Και οι δύο σοροί έχουν ήδη μεταφερθεί στις κατά τόπους υγειονομικές δομές προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες αναγνώρισης.

Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρέμειναν στο νερό, οι σοροί βρίσκονται σε προχωρημένη σήψη. Η σορός της ανήλικης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Κω, ενώ του άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί πρόκειται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση (νεκροψία-νεκροτομή) καθώς και λήψη δειγμάτων DNA για την επίσημη ταυτοποίηση.

Σύνδεση με το ναυάγιο στα τουρκικά παράλια

Οι λιμενικές αρχές προσανατολίζονται στο σενάριο οι δύο σοροί να ανήκουν στα μέλη της οικογένειας που αγνοούνταν μετά το ατύχημα στα τουρκικά παράλια. Το σκάφος αναψυχής (τζετ σκι) στο οποίο επέβαινε ο πατέρας με τις δύο ανήλικες κόρες του ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η μητέρα της οικογένειας, με καταγωγή από το Ιράκ, κινητοποίησε άμεσα τις τουρκικές Αρχές, ωστόσο τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν τις έρευνες και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από μερικές ημέρες είχε βρεθεί ακόμη μία σορός στα ανοιχτά της Κω, η οποία πιθανολογείται ότι ανήκει στο δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Οι απαντήσεις για το αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα αναμένεται να δοθούν με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων γενετικού υλικού τις επόμενες ημέρες.