Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη διαλεύκανση του θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία τους στον Λόγγο Αιγίου.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, παραμένει ένα δυσεπίλυτο μυστήριο, με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να κρατείται προσωρινά, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Η νέα τροπή: Σενάριο για έγκλημα και αυτοκτονία

Αν και ο 65χρονος δήλωνε από την πρώτη στιγμή αθώος, υποστηρίζοντας πως η μητέρα αφαίρεσε τη ζωή του γιου της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά αυτή την εκδοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της νεκροψίας δεν παρέχουν σαφή στοιχεία για την εμπλοκή τρίτου προσώπου στους θανάτους.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα δεδομένα, το φερόμενο ως χτύπημα στην πλάτη της 54χρονης –που αρχικά είχε στρέψει τις υποψίες σε δολοφονική ενέργεια από άλλον– δεν φαίνεται να υφίσταται. Επιπλέον, τα σημάδια στους καρπούς της γυναίκας αξιολογούνται ως «αμυχές δοκιμής», ένα εύρημα που συναντάται συχνά σε περιπτώσεις αυτοχειρίας με τη χρήση μαχαιριού.

Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν στο επίκεντρο της κριτικής τον ιατροδικαστή Πατρών, που έκανε την αρχική διάγνωση. Οι Αρχές ελέγχουν πλέον την επάρκεια της έρευνάς του για το διπλό φονικό. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος λειτουργός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για άλλη σοβαρή υπόθεση, ωστόσο η πειθαρχική διαδικασία εναντίον του είχε αδρανοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιτρέποντάς του να διατηρήσει τη θέση του στην υπηρεσία.

Οι ύποπτες κινήσεις της πρώτης νύχτας

Το μοιραίο συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου. Ο Ιταλός κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν στο σαλόνι, λόγω προβλημάτων υγείας, και δεν άκουσε το παραμικρό, μέχρι που εντόπισε τις δύο σορούς στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου.

Η συμπεριφορά του, ωστόσο, κίνησε αμέσως τις υποψίες της Αστυνομίας. Αντί να καλέσει τις Αρχές, τηλεφώνησε σε έναν γείτονα, ο οποίος πήγε στο σημείο και ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ.. Κατά την αυτοψία στη μονοκατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος και ένα πλυμένο εσώρουχο του 65χρονου, γεγονός που ερμηνεύτηκε αρχικά ως προσπάθεια αλλοίωσης του χώρου του εγκλήματος. Ο ίδιος απέδωσε το πλύσιμο των ρούχων σε ανάγκη που προέκυψε από την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε καταναλώσει υπνωτικά και κάνναβη, κάτι που οι συνήγοροί του προβάλλουν ως εξήγηση για το ότι δεν ξύπνησε νωρίτερα.

Τι δείχνουν τα εργαστηριακά ευρήματα DNA

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων φαίνεται να ενισχύουν τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

Συγκεκριμένα, στον ρουχισμό του 65χρονου κατηγορούμενου δεν ανιχνεύθηκαν ίχνη αίματος, πυρίτιδας ή γενετικού υλικού.

Αναφορικά με τα ευρήματα στα νύχια της 54χρονης, εντοπίστηκε αποκλειστικά το DNA του γιου της.

Τέλος, στο όπλο του εγκλήματος (φλόμπερ) βρέθηκε γενετικό υλικό της μητέρας, του νεαρού, αλλά και ενός τρίτου, άγνωστου μέχρι στιγμής ατόμου, το οποίο πάντως δεν ταυτοποιείται με τον Ιταλό σύντροφο του θύματος.