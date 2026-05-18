Θρίλερ εκτυλίσσεται στην Κάλυμνο, καθώς ένας 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός, κοντά σε σκάφος στο λιμάνι του νησιού.

Για την υπόθεση κρατείται ένας ψαράς, ηλικίας 40ετών περίπου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.

Προηγήθηκε συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των δύο ανδρών φέρεται να είχε προηγηθεί συμπλοκή, με τον δράστη να χτυπά τον 47χρονο με κουπί.

Ακούγεται ότι οι δύο άνδρες είχαν καβγαδίσει και προ ημερών.

Ωστόσο, φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Kalymnos-news.gr, ο 47χρονος είχε συλληφθεί τις πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης (14/5), μαζί με τον ιδιοκτήτη του σκάφους και ένα ακόμη άτομο, για παράβαση του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί χάπια και μικροποσότητα κάνναβης.

Για την υπόθεση είχε σχηματιστεί δικογραφία και, μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι.