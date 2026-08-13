Αγωνία στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, σε πολύ μεγάλη απόσταση από την ακτή, καθώς 4 κολυμβητές είχαν απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν.

Οι δυνάμεις τους δεν ήταν αρκετές, κουνούσαν τα χέρια τους και τελικά οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Ένα φέρι της πορθμειακής γραμμής Ρίου Αντιρρίου έσπευσε κοντά τους, κατέβασε τον καταπέλτη και περισυνέλεξε δύο άτομα.

Τα άλλα δύο διασώθηκαν από ναυαγοσωστικό φουσκωτό σκάφος του ξενοδοχείου «Πόρτο Ρίο» το οποίο έσπευσε στο σημείο.

Και οι τέσσερις κολυμβητές είναι καλά στην υγεία τους. Προφανώς παρασύρθηκαν και από τα ισχυρά ρεύματα για να βρεθούν σε τόσο μεγάλη απόσταση από την ακτή.

Πηγή: tempo24