Μια ανάσα από την τραγωδία βρέθηκε λουόμενη στη Μήλο, όταν η εξόρμησή της στην παγκοσμίου φήμης παραλία Σαρακήνικο, παραλίγο να εξελιχθεί σε πνιγμό. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο νερό, αδυνατώντας να επιστρέψει στην ακτή, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν έντονη θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα τα κύματα να κρατούν τη γυναίκα εγκλωβισμένη στα βαθιά. Κάθε φορά που η κολυμβήτρια επιχειρούσε να πλησιάσει το ηφαιστειογενές σύμπλεγμα των βράχων, για να σκαρφαλώσει και να σωθεί, η ορμή του νερού την παρέσερνε ξανά πίσω, εκθέτοντάς την σε άμεσο κίνδυνο.

Αίσιο τέλος και το βίντεο-προειδοποίηση στο TikTok

Παρά τον τρόμο και την εξάντληση, η περιπέτεια της γυναίκας είχε ευτυχώς αίσια κατάληξη, με την ίδια να καταφέρνει να βγει σώα στην στεριά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του TikTok, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα του σημείου, όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

«Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακήνικο δεν είναι αστείο», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία καθησυχάζει το κοινό επιβεβαιώνοντας πως η γυναίκα είναι απόλυτα καλά στην υγεία της.

Δείτε το βίντεο: