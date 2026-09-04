«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη, η μητέρα μου είχε πει πως είχε τακτοποιήσει το θέμα», αποκάλυψε ο εγγονός της ηλικιωμένης που βρίσκεται θαμμένη στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα.

Η 68χρονη κόρη της νεκρής γυναίκας ομολόγησε ότι έθαψε νεκρή την μητέρα της που σήμερα θα ήταν 90 ετών για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Ωστόσο, οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού συνεχίζονται, καθώς δεν έχει βρεθεί κάτι. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, αστυνομικοί, συνεργεία και ειδικά μηχανήματα εκσκαφής βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν το πτώμα της ηλικιωμένης γυναίκας.

Βίντεο από την έρευνα στο σπίτι του Μαραθώνα:

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από δύο εβδομάδες, η εγγονή της 90χρονης, που μένει μόνιμα στη Γαλλία κατήγγειλε στις Αρχές πως έχει χάσει επαφή με τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια. Η ίδια, μάλιστα, δήλωσε πως η ηλικιωμένη ζούσε στον Μαραθώνα με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι άνδρες της αστυνομίας κινήθηκαν γρήγορα, αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομά της και διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της 90χρονης δεν έχει δηλωθεί ποτέ. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Χθες, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, συνεργεία με μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνα, έσκαψαν όλο τον κήπο και η σορός παραμένει άφαντη.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως η μητέρα είχε πεθάνει και ταφεί στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς η ίδια ήθελε να εισπράττει τη σύνταξή της. Υπενθυμίζουμε ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας δεν έχει ζητήσει προσώρας την σύλληψη της γυναίκας, καθώς δεν έχει εντοπιστεί πτώμα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αφού είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστεί η ηλικιωμένη και να διαπιστώσουν ότι πέθανε από παθολογικά αίτια ή αν η γυναίκα έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς το σενάριο αυτό παραμένει ανοιχτό.

«Η μητέρα μου είχε πει πως είχε τακτοποιήσει το θέμα»

Ο εγγονός της νεκρής γυναίκας μίλησε στο Ert News για την υπόθεση και είπε τα εξής:

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη.

Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί.

Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».