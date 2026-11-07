Μοιραία στάθηκε η πτώση στη θάλασσα για έναν 52χρονο Έλληνα, ο οποίος επέβαινε ως μέλος πληρώματος σε ιστιοφόρο σκάφος που έπλεε στα νερά του Σαρωνικού. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της νήσου Φλεβών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, σήμανε άμεσα συναγερμός και, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ξεκίνησε η προσπάθεια διάσωσης. Ο 52χρονος ανασύρθηκε από το νερό από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, ωστόσο δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο λιμάνι της Βουλιαγμένης. Από εκεί, διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», όπου οι γιατροί δυστυχώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση και η επακόλουθη τραγωδία, διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης. Στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη του ιστιοφόρου σκάφους.