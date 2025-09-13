Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση πέντε ατόμων στον Θερμαϊκό Κόλπο, μετά από πρόσκρουση αλιευτικού σκάφους σε βραχώδη ακτή, στην περιοχή μεταξύ Αγγελοχωρίου και Νέας Μηχανιώνας, κοντά στη Ριβιέρα Beach.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγη ώρα όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το αλιευτικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχια. Ένας από τους επιβαίνοντες κατάφερε να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, με άνεμο ΝΝΔ εντάσεως 2 μποφόρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αλιευτικό επιβαίνουν 5 άτομα και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Επιχείρηση διάσωσης

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Σιέρα Λεόνε και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ ταυτόχρονα συνδράμει και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος που πραγματοποιεί αναζήτηση του αλιευτικού κατά μήκος της ακτής.