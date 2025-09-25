Μια ασύλληπτη τραγωδία χτύπησε το Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας, με ένα αγγελούδι πέντε ετών να χάνει ξαφνικά τη ζωή του μετά από ίωση. Το νήπιο διακομίστηκε σήμερα το πρωί (25/9/) στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν επανήρθε. Αμέσως σήμανε συναγερμός για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του.

Το παιδάκι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του και τίποτα δεν προμήνυε κάτι επικίνδυνο ή κακό.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, που μίλησε στο LamiaReport, προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό Λιδωρικίου. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η κα Λαγγουράνη – Κουτσούμπα.

Παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.