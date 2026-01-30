Σε κλίμα οδύνης έλαβαν χώρα σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, νωρίς το μεσημέρι, οι κηδείες δύο εκ των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία την Τρίτη, 27 του μήνα, καθώς ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λυών.

Φίλοι και συγγενείς των δύο νεαρών βρέθηκαν στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο».

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (29/1), με C-130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι’ αυτόν τον σκοπό. Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 18:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχτούν τις σορούς των συνοπαδών τους και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, όπου λίγο αργότερα διαδραματίστηκαν συγκινητικές σκηνές, μόλις άρχισαν να καταφτάνουν οι νεκροφόρες.

Ο οδηγός του βαν είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ

Να υπενθυμίσουμε πως τοπική ιστοσελίδα της Ρουμανίας, η news.ro, ανέφερε την Πέμπτη ότι ο οδηγός του μοιραίου βαν είχε κάνει κατανάλωση κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και αλκοόλ. Το ίδιο ΜΜΕ επισήμανε πως συνεχίζονται οι έρευνες για να διαλευκανθεί πλήρως το εάν ή όχι είχε μπλοκαριστεί το τιμόνι του οχήματος.

Χαρακτηριστικά το δημοσίευμα ανέφερε: «Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους ανακριτές, έδειξαν ότι ο Έλληνας οδηγός του mini-bus που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στο Timis, στο οποίο επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τρία τραυματίστηκαν, είχε καταναλώσει κάνναβη και κοκαΐνη, αλλά και αλκοόλ. Η τεχνική εξέταση σχετικά με ενδεχόμενο μπλοκάρισμα του τιμονιού κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, δεν έχει ολοκληρωθεί.

“Η υπόθεση διερευνάται από τις ποινικές αρχές της Αστυνομίας του Δήμου Λουγκόι και το Τμήμα Τροχαίας, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου του Λουγκόι. Στην υπόθεση διεξάγονται έρευνες in rem για την τέλεση των αδικημάτων της σωματικής βλάβης από αμέλεια και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Στην υπόθεση συντάχθηκε τοξικολογική ανάλυση από το ΙΜΑΤ Τιμισοάρα, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα του οδηγού του οχήματος. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης επιβεβαίωσε την παρουσία δύο ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα και συγκεκριμένα κάνναβης και κοκαΐνης. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε και η παρουσία αλκοόλ”, δήλωσε η Bertha Serena Constantinescu, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου του Λουγκόι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Εισαγγελίας, στον τόπο του δυστυχήματος βρέθηκαν και σακουλάκια με ουσίες που ενδέχεται να είναι ψυχοδραστικές, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουν φτάσει τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων».

Τι δίπλωμα χρειάζεται για να οδηγήσει κάποιος το βαν

Σύμφωνα με ιδιοκτήτες σχολών οδηγών, που επικοινώνησαν με τη «Ζούγκλα», τα συγκεκριμένα βανάκια μπορεί να τα οδηγήσει κάποιος με δίπλωμα β’ κατηγορίας, ερασιτεχνικό δηλαδή, αλλά με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των επιβαινόντων δεν θα υπερβαίνει τους εννέα μαζί με τον οδηγό. Επίσης, η άδεια από το βαν θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό των επιβαινόντων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εννέα θέσεων, πάντα μαζί με τον οδηγό.

Εάν στο βαν επιβαίνουν συνολικά δέκα άτομα, όπως στην τραγωδία της Ρουμανίας, τότε το δίπλωμα που χρειάζεται για να το οδηγήσει κάποιος είναι επαγγελματικό, 5ης κατηγορίας, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα ο οδηγός να οδηγεί και μεγάλα οχήματα – λεωφορεία ή πούλμαν.

Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτό που ανέφεραν στη «Ζούγκλα» έμπειροι εκπαιδευτές οδηγών, ότι η τελευταία σειρά καθισμάτων του βαν είναι στενή και δεν χωράει τέσσερα άτομα.