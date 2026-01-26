Δεν έχει τέλος η τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η φονική έκρηξη που σημειώθηκε αφήνει πίσω της πέντε εργαζόμενες νεκρές και έξι τραυματίες.

Όσο περνούν οι ώρες, έρχονται και νεότερες πληροφορίες όσον αφορά στην ταυτότητα των θυμάτων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα από τα θύματα της τραγωδίας είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών.

Η Βασιλική, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, αφού πριν αρχίσει να εργάζεται στην συγκεκριμένη βιομηχανία, διατηρούσε κομμωτήριο στην περιοχή.

Το δεύτερο θύμα πρόκειται για την 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος.

Το τρίτο θύμα πρόκειται για την Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα, ενώ η Αναστασία Νάσιου είαι το τέταρτο.

Και οι τέσσερις ήταν παντρεμένες γυναίκες και μητέρες και σκληρά εργαζόμενες, προκειμένου να προσφέρουν στις οικογένειές τους.

Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη μετά τη φονική έκρηξη.

Σημειώνεται πως οι σοροί που έχουν ανασυρθεί από το σημείο της τραγωδίας μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Εκεί οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους.