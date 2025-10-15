Δυσάρεστα είναι τα νέα από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, καθώς το 3χρονο κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής που νοσηλευόταν διασωληνωμένο, είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρό.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, Μιχάλη Σοκορέλου, το μεσημέρι της Δευτέρας (14/10) στις 15:00 πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο εγκέφαλος του παιδιού παρουσιάζει εκτεταμένο οίδημα, χωρίς καμία εγκεφαλική δραστηριότητα.

Το παιδί αναμένεται να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας ή της Κρήτης, προκειμένου να διατηρηθούν σε ομοιόσταση τα υπόλοιπα ζωτικά του όργανα. Εξετάζεται η πιθανότητα δωρεάς οργάνων, εφόσον η οικογένεια το αποφασίσει, όπως ανέφερε ο κ. Σοκορέλος:

«Το παιδί θα μεταφερθεί ώστε να διατηρηθούν τα όργανά του και ενδέχεται, αν η οικογένεια το επιθυμεί, να γίνει μεταμόσχευση».

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Λάρδου, όπου η οικογένεια διέμενε για διακοπές. Το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου, περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, το κοριτσάκι ενδέχεται να παρέμεινε στον πάτο της πισίνας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Παραμένει άγνωστο το πώς διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Το άτυχο παιδί βρισκόταν στην χώρα μας μαζί με τους γονείς, τα δύο αδελφάκια του και την γιαγιά του.

Kατά την διάρκεια του περιστατικού, στον χώρο βρισκόταν γιατρός παθολόγος, επίσης βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Όπως δήλωσε ο κ. Σοκορέλος:

«Το παιδί μεταφέρθηκε μυδριασμένο, χωρίς καμία αντίδραση. Από την πρώτη στιγμή ήταν εξαιρετικά βαρύ περιστατικό».

Η Αστυνομία Νοτίου Ρόδου έχει ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις: του θείου, του ναυαγοσώστη και του υπεύθυνου του ξενοδοχείου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των ενηλίκων και βρέθηκε στην πισίνα.