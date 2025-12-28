Βαρύτατο πένθος σκόρπισε στους οικείους του αλλά και εν γένει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, η είδηση ότι έχασε τη μάχη για τη ζωή, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα, ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου, Βελισσάριος Ζαφειρούλης. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, η ομάδα του οποίου αγωνίζεται στην Α’ ΕΠΣΑ, παρασύρθηκε προ ημερών από διερχόμενο όχημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατέληξε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, η ΑΕ Ηρακλείου εξέφρασε τη μεγάλη της θλίψη για το θάνατο του 18χρονου τερματοφύλακα της ομάδας, τονίζοντας: «Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας».

«Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας!

Των συμπαικτών σου, της Διοίκησης των Προπονητών σου , αλλά και όλου του κόσμου που είχε την τύχη να σε γνωρίσει, να σε καμαρώσει και να χαρεί ένα αληθινό διαμάντι σαν εσένα. Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας!

Καλό Παράδεισο Βελισσάριε μας!!

Καλή Δύναμη και καλό κουράγιο στην υπέροχη οικογένειά σου!

Το Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.» αναφέρει η ανάρτηση της Ερασιτεχνικής ομάδας.

Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, με πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων να απευθύνονται προς την οικογένειά του και την ομάδα του.