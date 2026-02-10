Με ανείπωτη θλίψη και πόνο, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν αύριο Τετάρτη (10/2/26) στις 3:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, το τελευταίο αντίο στον Αρχιφύλακα Κωνσταντίνο (Κώστα) Ριρή που έφυγε τόσο ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών χθες Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Ο άτυχος άνδρας πατέρας δύο μικρών παιδιών, είχε ρεπό χθες από την υπηρεσία του και την ώρα που η σύζυγός του πήγε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ξεκινούν ΚΑΡΠΑ, προσπάθειες που συνεχίστηκαν και στο Νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς δυστυχώς αίσιο αποτέλεσμα.

Συγχρόνως από το ΑΤ Λαμίας δόθηκε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο πρόωρα και αιφνίδια το νήμα της ζωής του αγαπητού συναδέλφου τους.

«Έφυγε ένα φοβερό παιδί»

Αν κάποιος ήθελε να περιγράψει τον Κώστα με λίγα λόγια, θα το έκανε με τις λέξεις «φοβερό παιδί». Και οι δύο λέξεις μαρτυρούν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Άνθρωπος μετρημένος, με ήθος, ευγενικός, που ήθελε να βοηθάει. Για αυτό και η επιλογή του επαγγέλματος, με το οποίο μπορούσε να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη αγαπούσε σαν παιδί και η «χρυσή» του καρδιά σε κέρδιζε από την πρώτη επαφή.

Η μεγάλη του αγάπη βέβαια ήταν η οικογένειά του. Η σύζυγός του, τα δυο του παιδιά, οι στενοί συγγενείς του, μια μεγάλη αγκαλιά, με τον ίδιο υπόδειγμα οικογενειάρχη.

Η Αστυνομία, ήταν η άλλη μεγάλη οικογένειά του, την οποία υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση. Και αυτό δεν το λένε οι κοντινοί του άνθρωποι, αλλά οι ίδιοι οι συνάδελφοί του. Όχι μόνο στο Τμήμα Μεταγωγών στη ΔΑ Φθιώτιδας που έμελλε να είναι η τελευταία υπηρεσία του, αλλά από όπου κι αν πέρασε στο πέρασμα των χρόνων.

Σαφώς και η απουσία του θα είναι αισθητή ειδικά στους πολύ κοντινούς του ανθρώπους. Να είναι βέβαιοι όμως ότι αφήνει βαριά κληρονομιά το όνομά του, ως ένας άνθρωπος που ήθελε μόνο το καλό, το οποίο και υπηρέτησε σε όλη τη διάρκεια της σύντομης ζωής του.

Το «αντίο» των συναδέλφων του

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μία στιγμή στην άλλη έφυγε από τη ζωή ένας τόσο νέος και αγαπητός άνθρωπος.

Ο εκλιπών εργαζόταν στο Τμήμα Μεταγωγών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, υπηρετώντας με ήθος και αφοσίωση.

Οι συνάδελφοί του στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας (ΕΑΣΥΦ) τον αποχαιρετούν με το παρακάτω συλλυπητήριο μήνυμα:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο χαμό του συναδέλφου μας, Αρχιφύλακα Ριρή Κωνσταντίνου.

Η απώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα όχι μόνο για την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και για όλους εμάς που είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του.

Ο Κωνσταντίνος Ριρής διακρινόταν για τον επαγγελματισμό, την ευσυνειδησία και την αφοσίωσή του στο καθήκον, προσφέροντας με συνέπεια και ήθος πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του για την αβάσταχτη αυτή απώλεια.

Καλό παράδεισο σε έναν εξαίρετο συνάδελφο και αγαπητό φίλο…»

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη (11/2) στις 3:00 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Ξηριώτισσας.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr