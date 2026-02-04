Θλίψη, πόνος, λόγια που δε μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματα όλων μας. Ανείπωτος πόνος για τα μέλη της οικογένειάς του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του, στην ομάδα του Καμπανιακού.

Σήμερα το πρωί ο 17χρονος μαθητής έχασε σε τροχαίο τη ζωή του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατέληξε.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Σίνδου, όταν ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός οδηγός και η μητέρα του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά o Tέο, ο οποίος ήταν επιβάτης του δεύτερου οχήματος, και λίγη ώρα αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Συγκλονίζει η ανάρτηση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Καμπανιακού στην οποία αγωνιζόταν γεμάτος όνειρα και ελπίδες, που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ακολουθεί η ανάρτηση:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών».

Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.

«Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».