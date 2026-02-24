Θλίψη έχει προκαλέσει στην ορειβατική κοινότητα η τραγική κατάληξη της αναζήτησης του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι. Ο Τάσος Αναστασιάδης εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2) στη βόρεια πλευρά του βουνού, σε ιδιαίτερα δύσβατο και επικίνδυνο σημείο, βάζοντας τέλος στις έρευνες των δεκάδων διασωστών, που είχαν ξεκινήσει το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).

Ο εκλιπών ήταν πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς, με μεγάλη εμπειρία σε αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με ηγετικό ρόλο και ενεργή συμμετοχή σε αποστολές και δράσεις. Μετά τη συνταξιοδότησή του από τα καράβια και τη θάλασσα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο βουνό, παραμένοντας πάντα καθοδηγητική μορφή για τους γύρω του. Δεν ήταν τυχαίο ότι φίλοι και συνορειβάτες τον αποκαλούσαν «καπετάνιο», ένα προσωνύμιο που τον συνόδευε τόσο για το ναυτικό του παρελθόν, όσο και για την ηγετική παρουσία στα βουνά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, την ημέρα της εξαφάνισής του επικρατούσε πυκνή ομίχλη στο Βελούχι. Ο 74χρονος φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του και να κινήθηκε προς τη βόρεια, επικίνδυνη πλευρά του βουνού, γεγονός που αποδείχτηκε μοιραίο. Εντοπίστηκε σε απότομο και ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, μέσα στα χιόνια, σε μεγάλο υψόμετρο από εκεί οργανώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσής του.

«Δυστυχώς, ο φίλος Τάσος για πολλούς από εμάς “ο Καπετάνιος”, πρόεδρος και αρχηγός του Φ.Ο.Π., βρέθηκε πριν από λίγο σε δύσβατο σημείο. Καλή σου ανάβαση Τάσο, εκεί στα πολύ ψηλά. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του και στους φίλους του Φ.Ο.Π., καλή δύναμη» έγραψε ένας από τους φίλους του στο Facebook.

Άλλος συνορειβάτης του ανέφερε: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που δεν ανέβαινε απλώς στα βουνά, αλλά ανήκε σε αυτά. Η κορυφή δεν ήταν προορισμός, αλλά το σπίτι του. Αν το σώμα του αναπαύεται σε μια παγωμένη ρεματιά, το πνεύμα του είναι ήδη ελεύθερο στις κορυφογραμμές. Καλό ταξίδι, σύντροφε Τάσο Αναστασιάδη».

Άφησε την τελευταία του πνοή σε υψόμετρο 2.000 μέτρων

Ο Τάσος Αναστασιάδης βρέθηκε σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων, σε βορινή χιονισμένη πλαγιά με ιδιαίτερα απότομη κλίση, στην κατεύθυνση προς την Αγία Τριάδα. Στην επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης συμμετείχαν συνολικά 22 άτομα.

Πρώτοι έφτασαν στο σημείο, στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, τρεις σκιέρ από το Καρπενήσι, οι οποίοι είχαν εντοπίσει από νωρίς το πρωί ίχνη στο χιόνι που οδηγούσαν προς γκρεμό. Οι ίδιοι υπέδειξαν το ακριβές σημείο στις δυνάμεις της ΕΜΑΚ και ακολούθησε η ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης.

Η προσέγγιση από την πλευρά του Χιονοδρομικού Κέντρου δεν ήταν εφικτή, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, και τα σωστικά συνεργεία κινήθηκαν από την πλευρά της Αγίας Τριάδας, από την πίσω πλευρά του Βελουχιού. Νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η σορός του 74χρονου αναγνωρίστηκε από τον γιο του.