Στο πένθος βυθίστηκε ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, με τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην αντιδημάρχου Γιώργου Πολυζωάκη.

Ο 69χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών και ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Κρήτης. Εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου εντός ενός χωραφιού και έφερε τραύμα από όπλο και συγκεκριμένα καραμπίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από περίπου τις 9 το πρωί της Πέμπτης οι δικοί του άνθρωποι είχαν αρχίσει να ανησυχούν, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του και τον αναζητούσαν. Το σκηνικό παραπέμπει την Αστυνομία σε πρώτο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία ωστόσο διερευνώνται όλες οι πτυχές μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Γιώργος Πολυζωάκης είχε πολυετή παρουσία στα κοινά, είχε διατελέσει τόσο δμοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Έντονη ήταν και η σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τον τοπικό Κόροιβο. Ο 65χρονος είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής, ενώ αργότερα είχε υπηρετήσει τον σύλλογο και από τη θέση του προέδρου.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί, Σάββατο, στις 16:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στις Άγιες Παρασκιές, όπου συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Πηγή: Nea kriti