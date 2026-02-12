Ανείπωτη είναι η θλίψη για την τοπική κοινωνία του Τυρνάβου, καθώς ο 28χρονος Θοδωρής Ζαμπόγιας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ρέθυμνο.

Ο Θοδωρής εργαζόταν ως εκπαιδευτικός και για αυτό τον λόγο διέμενε στην Κρήτη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19.00, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους των Πλατανουλίων και όπου ήταν το πατρικό του.

Θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, η νεκροψία – νεκροτομή για να ρίξει «φως» στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του 28χρονου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τις Αρχές.

Ο άτυχος Θοδωρής ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία του Τυρνάβου, με όσους τον γνώριζαν να μιλούν για ένα παιδί πάντα χαμογελαστό, με βαθιά ενσυναίσθηση και καλοσύνη. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και τη ζούσε με πάθος, δίνοντας καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι τον Οκτώβριο του 2016 πριν από σχεδόν 10 χρόνια είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών και η μητέρα του.

Πηγή: Tyrnavospress