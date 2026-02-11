Τραγωδία σημειώθηκε στη Μεσσηνία, η οποία έχει βυθίσει στο πένθος όλη την τοπική κοινωνία. Τρίχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του το πρωί της Τρίτης (10/02) στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μικρό παιδί είχε μεταφερθεί από τους γονείς του στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας, έχοντας βήχα και δύσπνοια. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ξαφνικά τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Το τρίχρονο υπέστη ανακοπή καρδιάς, λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης. Το νοσηλευτικό προσωπικό προέβη σε προσπάθεια ανάνηψης, η οποία, μάλιστα, διήρκησε δύο ώρες, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο πατέρας είναι υπήκοος Ουγγαρίας και η μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κατοικούν στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Σημειώνεται πως έχουν ακόμη ένα μεγαλύτερο παιδί, που φοιτά σε δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Τέλος, έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

