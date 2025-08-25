Ανείπωτη θλίψη σκίασε έναν γάμο στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, 25ης Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια του γλεντιού σε πολυχώρο εκδηλώσεων, ο 85χρονος παππούς της νύφης, κατέρρευσε ξαφνικά, μπροστά στα έντρομα μάτια συγγενών, φίλων και παρισταμένων.

Σύμφωνα με το flamis.gr, ενώ το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του χόρευαν, σηκώθηκε και ο παππούς της νύφης, ηλικίας 85 ετών. Χόρεψε για να τιμήσει την αγαπημένη του εγγονή, όμως όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκουραστεί, κατέρρευσε.

Παρά τη λήψη πρώτων βοηθειών, ο άνθρωπος κατέληξε.