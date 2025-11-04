Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Όσο περνούν οι ώρες και συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες στη Χαλκίδα για το αιματηρό επεισόδιο που κόστισε τη ζωή του 20χρονου Μάριου Ρουμπή, ολοένα και μεγαλώνει το σοκ στο πανελλήνιο, για τη δολοφονία ενός ακόμη νεαρού ανθρώπου, για οπαδικούς λόγους, η οποία έρχεται να προστεθεί στο μαύρο κατάλογο των υπολοίπων ανάλογων τραγικών συμβάντων οπαδικής βίας, που έχουν συγκλονίσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια…

Δυστυχώς, ένα ακόμη ραντεβού θανάτου, ανάμεσα σε δύο παρέες -οπαδούς ομάδων του τέως ΠΟΚ, βάφτηκε με αίμα, με τραγικό αποτέλεσμα έναν νεκρό αλλά και δύο τραυματίες. Ο ένας εξ’ αυτών, ηλικίας 22 ετών, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Χαλκίδας , έχοντας υποστεί κατάγματα, ενώ φέρει τραύμα από μαχαίρι κάτω από το μάτι του. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με την ενημέρωση του νοσοκομείου.

Όσο για τον άτυχο Μάριο Ρουμπή, ο θρήνος των οικείων του, αλλά και των φίλων του για τον άδικο χαμό του, συγκλονίζουν την τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, μαζί με τα πολλά αναπάντητα γιατί, για μια ακόμη τραγωδία που γράφθηκε λόγω της αντιπαλότητας για τις ομάδες και βάφτηκε με αίμα νέων ανθρώπων.

Οκτώ μέχρι στιγμής συλλήψεις για την οπαδική συμπλοκή

Συνολικά οι μέχρι στιγμής συλλήψεις από τις αστυνομικές Αρχές για το αιματηρό επεισόδιο ανέρχονται σε οκτώ, κάτι που σημαίνει ότι οι αστυνομικοί, έχουν στα χέρια τους το σύνολο -σχεδόν- των εμπλεκομένων. Οι αρχικές πληροφορίες που είχαν, μιλούσαν για δύο παρέες συνολικά οκτώ ατόμων, ωστόσο όπως προκύπτει από τις εξελίξεις, οι εμπλεκόμενοι είναι περισσότεροι, αν συνυπολογιστεί και το θύμα.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων, μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, εμπλέκεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την δολοφονική επίθεση εναντίον του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023. Πρόκειται για νεαρό άνδρα ηλικίας 19 ετών, γεννημένο το 2006, ο οποίος συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή, η οποία στοίχισε τη ζωή του 20χρονου.

Η αστυνομία Χαλκίδας από την πρώτη στιγμή τέθηκε σε συναγερμό και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη όσων εμπλέκονταν στο αιματηρό επεισόδιο και την στυγνή δολοφονία του 20χρονου λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στον κεντρικό δρόμο της Ληλαντίων.

Το χρονικό των αιματηρών συμπλοκών

Όλα ξεκίνησαν όταν τέσσερις νεαροί οπαδοί της μίας ομάδας, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον άτυχο 20χρονο οπαδό της άλλης ομάδας, αφού προηγήθηκε κυνηγητό στο δρόμο με αυτοκίνητα.

Τα δύο ΙΧ που ξεκίνησαν από τη Νέα Αρτάκη, κατέληξαν στον κεντρικό δρόμο της οδού Ληλαντίων , όπου ο άτυχος νέος δέχθηκε μια μαχαιριά στην καρδιά και άλλες τέσσερις στην κοιλιακή χώρα.

Στο αυτοκίνητο όπου επέβαινε το θύμα ήταν συνεπιβάτες άλλοι τρεις νεαροί ηλικίας ο ένας 19 ετών και 23 ετών οι άλλοι δύο. Μετά την επίθεση, το θύμα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγη ώρα μετά, ένα δεύτερο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, με αποτέλεσμα ένας 22χρονος άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο να βρεθεί αιμόφυρτος εντός του οχήματος και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Πρόκειται για τον συλληφθέντα, που νοσηλεύεται φρουρούμενος από την Αστυνομία.

Το αυτοκίνητο, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ ειδικοί που έφθασαν από την Αθήνα στη Χαλκίδα, το ερευνούν εξωνυχιστικά για τη συλλογή αποτυπωμάτων και DNA.

