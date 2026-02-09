Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ελληνική Αστυνομία και η τοπική κοινωνία της Λαμίας. Έφυγε από τη ζωή, εν ενεργεία αστυνομικός και πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Ο 43χρονος σήμερα είχε ρεπό από την υπηρεσία του και την ώρα που η σύζυγός του πήγε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να ξεκινούν ΚΑΡΠΑ, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και στο Νοσοκομείο Λαμίας, δυστυχώς όμως εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του άτυχου άνδρα.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας δόθηκε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, με σκοπό να βρεθούν τα ακριβή αίτια για θάνατο του 43χρονου.

